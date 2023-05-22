Первая лига
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ЛНЗ - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Игра за шесть очков
Фото: ФК Карпати
Важность результата в этом противостоянии сложно переоценить, ведь обе команды продолжают борьбу за переходные матчи. Если черкасцы победят, то гарантируют себе место в стыковых матчах за повышение в классе. Если "Карпаты" победят, то опередят "ЛНЗ" в турнирной таблице.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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