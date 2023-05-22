Металлург - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча четвертой и шестой команд группы. Если подопечные Микитина одержат победу, то продолжат борьбу за место в переходной зоне. Если "Эпицентр" победит, то сократит отставание от запорожцев до двух очков и в заключительном туре еще будет сохранять теоретические шансы на стыковые матчи. Однако этих шансов мало.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.