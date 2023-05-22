Первая лига. Кремень и Нива в результативном матче играют вничью

Встречались последние и предпоследние команды группы. Победа "Кремня" увеличит его шансы не оказаться на дне турнирной таблицы чемпионской группы, а "Нива" в случае победы поднимется с последнего восьмого места на седьмое. Напомним, что в первом круге довольно неожиданно победили подопечные Локтионова.

Гости активно начали игру и уже на третьей минуте открыли счет. Дорошенко прямым ударом со штрафного попал в верхний угол – 0:1. Шикарный гол, который станет украшением тура. У хозяев были существенные проблемы с выходом из защиты в атаку. Много ошибались подопечные Локтионова в переходной фазе. В середине первого тайма свой первый момент реализовали футболисты "Кремня". Агапов навесил, а Азизов головой пробил мимо голкипера – 1:1. На перерыв команды ушли при ничейном результате.

В начале второго тайма стандарт помог хозяевам выйти вперед. Азизов подал со штрафного, а Матвеев точно пробил головой – 2:1. Гости могли почти сразу отыграться, но Тяпкин в падении пробил прямо у голкипера. На 77-й минуте подопечные Атласюка добились своего. Мяч в свой актив записал Олег Хруставка, который с близкого расстояния расстрелял ворота – 2:2. Забить победный мяч никто из соперников не смог.

VBET UA Первая лига. 7-й тур. Группа "Чемпионская"

"Кремень" - "Нива" 2:2

Голы: Азизов (26), Матвеев (56) - Дорошенко (3), Хруставка (77)

"Кремень" (стартовый состав): Иван Музычка, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Кирилл Матвеев, Давронбек Азизов, Даниил Фальковский, Андрей Глоба, Максим Агапов, Александр Вивдич, Даниил Аркуша

"Нива" (стартовый состав): Виталий Жупанский, Василий Танчак, Олег Соколов, Олег Хруставка, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Сергей Давыдов, Дмитрий Галадей, Максим Процив