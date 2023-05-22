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Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах

Первая лига
(1 голосов)

Игра за шесть очков

Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Важность результата в этом противостоянии сложно переоценить, ведь обе команды продолжают борьбу за переходные матчи. Если черкасцы победят, то гарантируют себе место в стыковых матчах за повышение в классе. Если "Карпаты" победят, то опередят "ЛНЗ" в турнирной таблице.

В первой половине встречи больше атаковали подопечные Ковпака, но им не хватало конструктива в заключительной трети поля. Что касается львовян, то гости сегодня играли осторожно, понимая цену ошибки. Стоит отметить Дениса Кожанова, пытавшегося за счет индивидуального мастерства создавать опасность. В конце тайма достигли своего хозяева. Солдат прострелил из пределов штрафной, а Галенко расстрелял ворота – 1:0.

Сразу после перерыва забил Иван Тищенко, но у него был зафиксирован офсайд. Свой момент имели львовяне, но Хобленко пробил мимо ворот после шикарной передачи Кожанова. На 61-й минуте увеличил преимущество хозяев Савин, отличившийся после передачи Тищенко. Однако львовяне не собирались сдаваться. После прострела Таранухи в пустые ворота забил Артур Рябов.

На 73-й минуте Приймак получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. Все вопросы о победителе своим шикарным ударом снял Виталий Бойко – 3:1. Окончательный результат установил Долинский, реализовавший выход один на один.

В итоге, победа гарантирует черкасскому коллективу место в стыковых матчах, а у "Карпат" шансов на повышение в классе не осталось.

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"ЛНЗ" - "Карпаты" 4:1

Голы: Галенко (43), Савин (61), Бойко (76) - Рябов (68)

Удаление: Приймак (73)

"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Сергей Шестаков, Владислав Хамелюк, Денис Норенков, Ярослав Галенко, Иван Тищенко, Сергей Копил, Назарий Муравский, Антон Савин

"Карпаты" (стартовый состав): Александр Ильющенков, Игорь Дуць, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Юрий Тлумак, Артур Рябов, Алексей Хобленко, Владислав Приймак, Тарас Сакив, Денис Галенков

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Комментарии (6)
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Байкал (Lviv)
22.05.2023 в 16:27
Я так зрозумів , що після цієї гри, Карпати гарантували собі місце в Першій лізі? Вітаю
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0
Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 16:32
Майже гарантували. Єдиний варіант для Карпат це виграти з великим рахунком в Оболоні в останньому турі та сподіватися, що Нива обіграє Металург. Але по грі, яку показують Карпати в останніх матчах це нереально фактично. Швидше просто Металург не програє Ниві і це очко стане вирішальним
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
22.05.2023 в 16:08
Карпати з Нивою Тернопіль дуже розчарували . Особливо Карпати які заявляли, що будуть боротися за вихід в УПЛ
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+1
0
molot69 (Місто втрачених житт)
22.05.2023 в 16:03
Карпатам два роки, а скільки кричали про УПЛ. ну сьогодні отримали розгром 4 мячі. це жесть.
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+1
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Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 16:20
Вони тільки і кричати вміють, особливо всілякі там Ханаси.
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0
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Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 16:00
Ау, фани Карпат, особливо Ханас типу з Варшави, ви де? Давайте розкажіть ще раз свою байку, що з наступного сезону в УПЛ буде зі Львова лише одна команда. Карпати))). А Рух і ФК Львів вилетять. Ну те, що Львів вилетить було ясно давно....Дійсно можливо буде одна команда зі Львова. Але не Карпати. Ранувато ще з такою грою їм в УПЛ.
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