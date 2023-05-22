Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах

Важность результата в этом противостоянии сложно переоценить, ведь обе команды продолжают борьбу за переходные матчи. Если черкасцы победят, то гарантируют себе место в стыковых матчах за повышение в классе. Если "Карпаты" победят, то опередят "ЛНЗ" в турнирной таблице.

В первой половине встречи больше атаковали подопечные Ковпака, но им не хватало конструктива в заключительной трети поля. Что касается львовян, то гости сегодня играли осторожно, понимая цену ошибки. Стоит отметить Дениса Кожанова, пытавшегося за счет индивидуального мастерства создавать опасность. В конце тайма достигли своего хозяева. Солдат прострелил из пределов штрафной, а Галенко расстрелял ворота – 1:0.

Сразу после перерыва забил Иван Тищенко, но у него был зафиксирован офсайд. Свой момент имели львовяне, но Хобленко пробил мимо ворот после шикарной передачи Кожанова. На 61-й минуте увеличил преимущество хозяев Савин, отличившийся после передачи Тищенко. Однако львовяне не собирались сдаваться. После прострела Таранухи в пустые ворота забил Артур Рябов.

На 73-й минуте Приймак получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. Все вопросы о победителе своим шикарным ударом снял Виталий Бойко – 3:1. Окончательный результат установил Долинский, реализовавший выход один на один.

В итоге, победа гарантирует черкасскому коллективу место в стыковых матчах, а у "Карпат" шансов на повышение в классе не осталось.

VBET UA Первая. 7-й тур

"ЛНЗ" - "Карпаты" 4:1

Голы: Галенко (43), Савин (61), Бойко (76) - Рябов (68)

Удаление: Приймак (73)

"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Сергей Шестаков, Владислав Хамелюк, Денис Норенков, Ярослав Галенко, Иван Тищенко, Сергей Копил, Назарий Муравский, Антон Савин

"Карпаты" (стартовый состав): Александр Ильющенков, Игорь Дуць, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Юрий Тлумак, Артур Рябов, Алексей Хобленко, Владислав Приймак, Тарас Сакив, Денис Галенков