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Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура
Фото: ФК Оболонь
Оба соперника уже выполнили главную задачу на сезон, одержав в прошлом туре победы и путевки в УПЛ. Теперь остается открытым только вопрос: "Полесье" или "Оболонь" займет первое место? Если победят гости, то станут недосягаемыми для "пивоваров".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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