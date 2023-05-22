  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Центральный матч тура

Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Оба соперника уже выполнили главную задачу на сезон, одержав в прошлом туре победы и путевки в УПЛ. Теперь остается открытым только вопрос: "Полесье" или "Оболонь" займет первое место? Если победят гости, то станут недосягаемыми для "пивоваров".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах
yellow-arrow
Первая лига. Металлург обыгрывает Эпицентр и гарантирует себе место в топ-4
yellow-arrow
Первая лига. Кремень и Нива в результативном матче играют вничью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде