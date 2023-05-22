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Первая лига. Полесье и Оболонь в центральном матче тура играют вничью
Битва за чемпионство
Фото: ФК Оболонь
Оба соперника уже выполнили главную задачу на сезон, одержав в прошлом туре победы и путевки в УПЛ. Теперь остается открытым только вопрос: "Полесье" или "Оболонь" займет первое место? Если победят гости, то станут недосягаемыми для "пивоваров".
Хозяева активно начали игру и могли даже открывать счет, но удар Чернова из пределов штрафной заблокировал защитник. Постепенно житомирский коллектив выровнял игру и даже сумел выйти вперед. Козак с углового подал, а Кушниренко головой пробил в верхний угол – 0:1. Отыграться до перерыва киевляне не смогли. Следует отметить организованную игру в защите подопечных Калитвинцева, которые в этом компоненте в конце сезона добавили.
Начало второго тайма шокировало гостей. После прострела Чернова в дальний угол пробил Прокопенко – 1:1. Обе команды были нацелены на победу, потому игра держала в напряжении. Хорошую возможность отличиться имел Шастал, но он пробил в перекладину.
В итоге матч завершился вничью. Судьба чемпионства решится в последнем туре.
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"Оболонь" - "Полесье" 1:1
Голы: Прокопенко (53) - Кушниренко (17)
"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Даниил Карась, Тарас Мороз, Олег Слободян, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Егор Прокопенко, Сергей Суханов, Игорь Краснопир
"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Василий Грицук, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко
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