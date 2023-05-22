  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Полесье и Оболонь в центральном матче тура играют вничью
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Полесье и Оболонь в центральном матче тура играют вничью

Первая лига
(1 голосов)

Битва за чемпионство

Первая лига. Полесье и Оболонь в центральном матче тура играют вничью

Фото: ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Оба соперника уже выполнили главную задачу на сезон, одержав в прошлом туре победы и путевки в УПЛ. Теперь остается открытым только вопрос: "Полесье" или "Оболонь" займет первое место? Если победят гости, то станут недосягаемыми для "пивоваров".

Хозяева активно начали игру и могли даже открывать счет, но удар Чернова из пределов штрафной заблокировал защитник. Постепенно житомирский коллектив выровнял игру и даже сумел выйти вперед. Козак с углового подал, а Кушниренко головой пробил в верхний угол – 0:1. Отыграться до перерыва киевляне не смогли. Следует отметить организованную игру в защите подопечных Калитвинцева, которые в этом компоненте в конце сезона добавили.

Начало второго тайма шокировало гостей. После прострела Чернова в дальний угол пробил Прокопенко – 1:1. Обе команды были нацелены на победу, потому игра держала в напряжении. Хорошую возможность отличиться имел Шастал, но он пробил в перекладину.

В итоге матч завершился вничью. Судьба чемпионства решится в последнем туре.

VBET UA Первая лига. 7-й тур

"Оболонь" - "Полесье" 1:1

Голы: Прокопенко (53) - Кушниренко (17)

"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Даниил Карась, Тарас Мороз, Олег Слободян, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Егор Прокопенко, Сергей Суханов, Игорь Краснопир

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Василий Грицук, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
molot69 (Місто втрачених житт)
22.05.2023 в 19:16
і оболонці і житомирці продемонстрували доволі непогану гру, тому закономірна нічия
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде