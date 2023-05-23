Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу

Футболисты "Полесья" получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге, сообщает Sport Arena.

По информации источника, речь идет о сумме, которая может превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.

"Полесье" досрочно оформило выход в украинскую Премьер-лигу. В матче 7-го тура второго этапа Первой лиги житомирская команда сыграла вничью с "Оболонью" (1:1).

Житомирчане лидируют в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги и опережают идущую второй "Оболонь" на 1 пункт.