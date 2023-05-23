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Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу

Первая лига
(1 голосов)

Финансовое поощрение

Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Футболисты "Полесья" получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге, сообщает Sport Arena.

По информации источника, речь идет о сумме, которая может превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.

"Полесье" досрочно оформило выход в украинскую Премьер-лигу. В матче 7-го тура второго этапа Первой лиги житомирская команда сыграла вничью с "Оболонью" (1:1).

Житомирчане лидируют в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги и опережают идущую второй "Оболонь" на 1 пункт.

Читайте такжеПервая лига. Полесье и Оболонь в центральном матче тура играют вничью
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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2023 в 11:29
А ці ділять бабло. Кому війна...
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Полiccя (Житомир)
23.05.2023 в 11:20
Житомирці ... тепер ось житомирчани . Як далі будете обзивати житомирян ?
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