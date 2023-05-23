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Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу
Финансовое поощрение
Фото: facebook.com/fcpolissya
Футболисты "Полесья" получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге, сообщает Sport Arena.
По информации источника, речь идет о сумме, которая может превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.
"Полесье" досрочно оформило выход в украинскую Премьер-лигу. В матче 7-го тура второго этапа Первой лиги житомирская команда сыграла вничью с "Оболонью" (1:1).
Житомирчане лидируют в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги и опережают идущую второй "Оболонь" на 1 пункт.
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