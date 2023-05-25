Борьба за лидерство в группе Выбывания. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В пятницу будут сыграны четыре матча последнего тура в группе "Выбывания". Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что три команды претендуют на победу в группе.

Группа "Выбывания"

"Чернигов" - "Прикарпатье"

26.05.2023. 14:00. "Юность". "Чернигов"

Только победа может позволить гостям остаться в борьбе за первое место в группе. Футболисты "Чернигова" упустили шансы финишировать лидерами, но могут побороться за топ-3. В прошлом туре подопечные Рыпана уступили "Полтаве" и прервали свою победную серию. Игрой команда не впечатлила, но и их ближайший соперник тоже разочаровал. Подопечные Чорного уступили "Диназу" и этот результат был закономерен. В первом круге "Прикарпатье" уверенно победило, но сможет ли коллектив из Ивано-Франковска повторить этот результат?

"Полтава" - "Диназ"

26.05.2023. 14:00. "Молодежный" г. Полтава

Встретятся шестая и пятая команды группы, которые в прошлом туре избежали зоны переходных матчей. В случае победы хозяева могут подняться на пятое место, потому эта игра не лишена мотивации и интриги. Неделю назад прервалась рекордная клубная ничейная серия вышгородцев, продолжавшаяся три матча подряд. Подопечные Сысенко сыграли организованно и за счет этого смогли одержать сверхважную победу над "Прикарпатье". В первом круге эти коллективы сыграли в результативную ничью, потому надеемся, что сможем снова увидеть интересный футбол.

"Скорук" - "Буковина"

26.05.2023. 14:00. "Центральный" г. Умань

В центральном матче тура встретятся первая и третья команды группы. Томаковцы в случае победы гарантируют себе первое место, но и у черновицкого коллектива есть шансы финишировать лидерами. Подопечным Мельничука нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Прикарпатья". Неделю назад "Скорук" впервые в сезоне добился разгромной победы на выезде, а "Буковина" проявила характер и на последних минутах дожала "Горняк-Спорт". Спрогнозировать результат этого противостояния сложно, но можно ждать напряженный и бескомпромиссный футбол.

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

26.05.2023. 14:00. "Юность" г. Горишние Плавни

С турнирной точки зрения у матча нет интриги, ведь "Мариуполь" будет играть в плей-офф, за "Горняк-Спорт" официально понизился в классе. Неделю назад подопечные Красноперова разгромно уступили "Скоруку", но по игре все не было так безнадежно. Мариупольцев подвела реализация моментов во второй половине встречи. "Горняк-Спорт" должен был побеждать "Буковину", но уступил. Ожидаем, что хозяева могут на мажорной ноте завершить эту весеннюю часть сезона.