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Гендиректор Полесья: Усилиться украинскими футболистами становится все сложнее
Вероятно, в команде летом будут новички-легионеры
Фото: facebook.com/fcpolissya
Генеральный директор "
"Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей.
Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам", – сказал Загурский.
Напомним, что "Полесье" вместе с "Оболонью" досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.
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