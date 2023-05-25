Гендиректор Полесья: Усилиться украинскими футболистами становится все сложнее

Генеральный директор " Полесья " Владимир Загурский заявил, что летом команда усилится, в том числе и легионеррами.

"Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей.

Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам", – сказал Загурский.