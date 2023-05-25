  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Гендиректор Полесья: Усилиться украинскими футболистами становится все сложнее
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Полесья: Усилиться украинскими футболистами становится все сложнее

Первая лига
(1 голосов)

Вероятно, в команде летом будут новички-легионеры

Гендиректор Полесья: Усилиться украинскими футболистами становится все сложнее

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский заявил, что летом команда усилится, в том числе и легионеррами.

"Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей.

Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам", – сказал Загурский.

Напомним, что "Полесье" вместе с "Оболонью" досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Борьба за лидерство в группе Выбывания. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Тлумак близок к отставке. Среди кандидатов на пост тренера Карпат – Маркевич
yellow-arrow
"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами", - Карпаты ответили Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Владимир Загурский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде