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СМИ: Руководство Карпат решит судьбу Тлумака после окончания сезона

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер выведет команду на матч с Оболонью

СМИ: Руководство Карпат решит судьбу Тлумака после окончания сезона

Фото: facebook.com/karty.lviv

Новина українською

Судьба главного тренера "Карпат" Андрея Тлумака будет решаться после окончания сезона.

Вчера в СМИ появилась новость о том, что тренер написал заявление об уходе из клуба.

Тем не менее, как сообщает журналист FanDay Дмитрий Венков, тренер продолжает исполнять свои обязанности, и именно он должен вывести команду на заключительный домашний матч с "Оболонью" 27 мая.

Будущее Тлумака во главе "Карпат" будет решено руководством клуба уже после завершения сезона.

Напомним, что для выхода в стыковые матчи "Карпатам" необходимо обыграть "Оболонь", а также надеяться на поражение "Металлурга" в параллельной встрече с "Нивой".

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Sandra777 (Львів)
25.05.2023 в 21:53
Тоді шансів 0
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