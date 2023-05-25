СМИ: Руководство Карпат решит судьбу Тлумака после окончания сезона

Судьба главного тренера " Карпат " Андрея Тлумака будет решаться после окончания сезона.

Вчера в СМИ появилась новость о том, что тренер написал заявление об уходе из клуба .

Тем не менее, как сообщает журналист FanDay Дмитрий Венков, тренер продолжает исполнять свои обязанности, и именно он должен вывести команду на заключительный домашний матч с "Оболонью" 27 мая.

Будущее Тлумака во главе "Карпат" будет решено руководством клуба уже после завершения сезона.

Напомним, что для выхода в стыковые матчи "Карпатам" необходимо обыграть "Оболонь", а также надеяться на поражение "Металлурга" в параллельной встрече с "Нивой".