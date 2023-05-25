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СМИ: Руководство Карпат решит судьбу Тлумака после окончания сезона
Тренер выведет команду на матч с Оболонью
Фото: facebook.com/karty.lviv
Судьба главного тренера "
Вчера в СМИ появилась новость о том, что
Тем не менее, как сообщает журналист FanDay Дмитрий Венков, тренер продолжает исполнять свои обязанности, и именно он должен вывести команду на заключительный домашний матч с "Оболонью" 27 мая.
Будущее Тлумака во главе "Карпат" будет решено руководством клуба уже после завершения сезона.
Напомним, что для выхода в стыковые матчи "Карпатам" необходимо обыграть "Оболонь", а также надеяться на поражение "Металлурга" в параллельной встрече с "Нивой".
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