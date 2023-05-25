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Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом

Первая лига
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Интересный был бы вариант

Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом

uaf.ua

Новина українською

"Карпаты" ведут активные переговоры с Мироном Маркевичем, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Мирно Богданович может принять команду с нового сезона.

При этом, его сын, Остап, может стать ассистентом и войти в штаб, однако у него есть вариант работать самостоятельно в другой команде, в частности, украинской, к которому он склоняется.

Отметим, что по данным СМИ, нынешний наставник львовян Андрей Тлумак написал заявление об отставке, которая, впрочем, еще не была принята руководством.

Также напомним, Мирон Маркевич в последний раз работал в "Днепре", покинув клуб в июле 2016 года.

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В статье: Мирон Маркевич Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 23:52
Мирон это украинский МИРЧА а почему вам не пригласить Ротаня с атакующим футболом--он сейчас в моде потянет и 4 команды главное чтобы платили вот его лозунг--работает только языком --в Александрии 10 ничьих (20 очков потери не считая пару проигрышей ) и не выгоняют и сам не уходит
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