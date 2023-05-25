Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом

" Карпаты " ведут активные переговоры с Мироном Маркевичем, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Мирно Богданович может принять команду с нового сезона.

При этом, его сын, Остап, может стать ассистентом и войти в штаб, однако у него есть вариант работать самостоятельно в другой команде, в частности, украинской, к которому он склоняется.

Отметим, что по данным СМИ, нынешний наставник львовян Андрей Тлумак написал заявление об отставке, которая, впрочем, еще не была принята руководством.

Также напомним, Мирон Маркевич в последний раз работал в "Днепре", покинув клуб в июле 2016 года.