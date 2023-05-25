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Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом
Интересный был бы вариант
uaf.ua
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Как сообщает источник, Мирно Богданович может принять команду с нового сезона.
При этом, его сын, Остап, может стать ассистентом и войти в штаб, однако у него есть вариант работать самостоятельно в другой команде, в частности, украинской, к которому он склоняется.
Отметим, что по данным СМИ, нынешний наставник львовян Андрей Тлумак написал заявление об отставке, которая, впрочем, еще не была принята руководством.
Также напомним, Мирон Маркевич в последний раз работал в "Днепре", покинув клуб в июле 2016 года.
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