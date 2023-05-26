Определяется победитель чемпионата. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу будут сыграны четыре матча последнего тура группы "Чемпионская". Вашему вниманию анонс противостояний. Судьба первого места пока еще открыта.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "Кремень"

27.05.2023. 12:00. "Городской стадион" г. Каменец-Подольский

Хозяева турнирной мотивации уже не имеют, а вот гости продолжают борьбу за предпоследнее место в группе. Для того чтобы финишировать седьмыми подопечные Локтионова должны сыграть лучшее "Нивы". Коллектив из Каменец-Подольского в весенней части сезона не впечатляет. Пропускная клубная рекордная серия "Эпицентра" в Первой лиге длится 5 игр – 9 голов. "Кремень" прошлый тур сыграл в результативную ничью. В игре с "Нивой" выделялся Азизов, отличившийся голом и результативной передачей. Фаворита этого матча сложно определить, но у гостей есть все шансы, как минимум, не проиграть.

"Полесье" - "ЛНЗ"

27.05.2023. 14:00. "Центральный городской стадион" г. Житомир

Победа гарантирует "Полесью" первое место по итогам чемпионата. В прошлом туре завершилась безничейная серия "Полесья", продолжавшаяся в 16 игр: 14 побед и 2 поражения. Достичь максимального результата подопечным Калитвинцева в субботу будет непросто, ведь черкасский коллектив сейчас тоже на ходу. Подопечные Ковпака уже могут готовиться к стыковым матчам, но это не значит, что для них результат против "Полесья" не будет важен. В первом круге минимальную победу праздновал житомирский коллектив.

"Карпаты" - "Оболонь"

27.05.2023. 14:00. "Украина" г. Львов

Львовяне, безусловно, являются главным разочарованием нынешнего чемпионата. Разгромная победа в игре с "ЛНЗ" не оставила шансов команде побороться за топ-4. По информации в СМИ, после этого матча даже подал в отставку Андрей Тлумак. Киевляне все еще могут выиграть Первую лигу, но для этого им нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Полесья". Реален ли такой сценарий? Вполне, но не все зависит от подопечных Иващенко. В первом круге на 90+10 минут победу вырвали львовяне.

"Нива" - "Металлург"

27.05.2023. 14:00. "Тернопольский городской стадион им. Шухевича" г. Тернополь

Победа в прошлом туре позволила подопечным Микитина выдохнуть и гарантировать себе место в топ-4. Только чудо может не позволить запорожцам принять участие в переходных матчах. Футболисты запорожского клуба против "Эпицентра" создали достаточно моментов после перерыва, но долгое время не могли их реализовать. Что касается "Нивы", то подопечные Атласюка должны побеждать и надеяться на потерю очков "Кремня" чтобы не финишировать последними.