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Мирон Маркевич ответил на слухи о своем назначении в Карпаты

Первая лига
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А также об интересе клуба к своему сыну

Мирон Маркевич ответил на слухи о своем назначении в Карпаты

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Карпаты".

– Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки.

– И ваш сын Остап тоже не ведет эти переговоры с "Карпатами"?

– Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт.

– А вы готовы возглавить команду, если такое предложение поступит?

– Не знаю, надо думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более я сейчас далеко, за границей, – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.

Напомня, ранее 72-летний Маркевич четырежды возглавлял "Карпаты". Среди кандидатов на пост главного тренера львовян также называли Олега Дулуба, Юрия Мороза и Олега Лужного.

По данным СМИ, нынешний наставник команды Андрей Тлумак написал заявление об отставке, которая, впрочем, еще не была принята руководством.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Tribuna.com

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