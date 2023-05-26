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Мирон Маркевич ответил на слухи о своем назначении в Карпаты
А также об интересе клуба к своему сыну
Фото: dynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Карпаты".
– Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки.
– И ваш сын Остап тоже не ведет эти переговоры с "Карпатами"?
– Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт.
– А вы готовы возглавить команду, если такое предложение поступит?
– Не знаю, надо думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более я сейчас далеко, за границей, – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.
Напомня, ранее 72-летний Маркевич четырежды возглавлял "Карпаты". Среди кандидатов на пост главного тренера львовян также называли Олега Дулуба, Юрия Мороза и Олега Лужного.
По данным СМИ, нынешний наставник команды Андрей Тлумак написал заявление об отставке, которая, впрочем, еще не была принята руководством.
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