Первая лига. Прикарпатье выигрывает группу Выбывания

Сегодня были сыграны матчи последнего тура в группе "Выбывания". Вашему вниманию результаты противостояний. По итогам игр была определена команда, выигравшая группу.

В наиболее ожидаемом матче игрового дня "Скорук" принимал "Буковину". В случае победы томаковцы гарантируют себе первое место, однако и у черновицкого коллектива есть шанс выиграть группу. Для этого подопечным Мельничука следует набирать три очка и надеяться на потерю очков "Прикарпатья". Ивано-Франковцев ожидал непростой выезд в Чернигов.

К сожалению, итоги первых таймов не порадовали поклонников Первой лиги. В четырех матчах голы были забиты только в двух. В Горишних-Плавнях Романов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Также гол Костенко с пенальти помог "Полтаве" уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Особенно удивило "Прикарпатье", которое должно было набирать три зачетных пункта, но играло слишком пассивно в атаке. Однако, даже несмотря на столь невнятную игру подопечные Рыпана могли забивать, но капитан команды Цюцюра попал в перекладину. Ожидали большего и от центрального матча тура в Умани. Ничейный результат вполне устраивал "Скорук", если учитывать ход событий в других противостояниях.

И во втором тайме команды не порадовали результативным футболом. Борьба, борьба и еще раз борьба. Именно таким словом можно охарактеризовать последний тур. Однако изменения в результатах все же были. На 73-й минуте сверхважный гол забил нападающий "Прикарпатья" Барчук. Этот забитый мяч помог коллективу из Ивано-Франковска не только набрать три очка, но и выиграть группу. В конце матча также забил Хома.

Также отмечаем гол хавбека "Диназа" Мораренко, который помог вышгородцам сравнять счет. Казалось, игра в Полтаве завершится вничью, но против этого был Мораренко. Станислав забил свой второй мяч в матче.Таким образом, именно "Прикарпатье" финиширует на первом месте в группе, второе место у "Скорука", а топ-3 замыкает "Буковина".

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье" 0:2

Голы: Барчук (73), Хома (88)

Чернигов-ШВСМ (стартовый состав): Коломиец – Мирослав Сердюк, Максим Сердюк, Романченко, Зенченко, Шумило, Кривобороденко, Койдан, Сираш, Ментей, Кулик

Прикарпатье (стартовый состав): Герич – Матушевский, Швец, Француз, Шинкаренко, Попчук, Геник, Титаевский, Рудюк, Стадник, Цюцюра

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Скорук" - "Буковина" 0:0

"Скорук" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Илья Ходуля, Артем Перебора, Владимир Здырко, Святослав Шаповалов, Игорь Коцюмака, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

"Буковина" (стартовый состав): Марк Медведев, Артем Рябый, Михаил Сергийчук, Василий Гакман, Артур Новотрясов, Александр Глагола, Илья Скрипник, Иван Пец, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук, Артем Данилюк

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь" 1:0

Голы: Романов (45, пен)

Горняк-Спорт (стартовый состав): Климов - Шептицкий, Даценко, Черныш, Вороп, Семка, Романов, Пидручный, Посевкин, Громенко, Горбаченко

Мариуполь (стартовый состав): Караващенко – Харжевский, Скиба, Мамросенко, Тепляков, Чернецкий, Доброхотов, Мочевинский, Патнелейчук, Гора, Махиня

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Полтава" - "Диназ" 1:2

Голы: Костенко (45+1, пен) - Мораренко (72, 81)

СК "Полтава" (стартовый состав): Ян Вичный, Евгений Дрозд, Павел Замуренко, Андрей Савенков, Владислав Даниленко, Вадим Таранушич, Николай Бужин, Ян Костенко, Александр Пось, Дмитрий Копитов, Александр Томенко

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Константин Школьный, Вячеслав Шевченко, Александр Литвинов, Тимофей Калинчук, Богдан Оринчак, Андрей Соловьев, Антон Салабай, Андрей Волошин, Максим Ворона, Станислав Мораренко