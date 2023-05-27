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Первая лига. Полесье выигрывает чемпионат, Нива избегает последнего места в чемпионской группе
Последние матчи в нынешнем чемпионате
Фото: ФК Полісся
Сегодня были сыграны четыре матча последнего тура группы "Чемпионская". Главной интригой игрового дня было определение чемпиона.
Центральным матчем субботы стало противостояние между "Полесьем" и "ЛНЗ". Победа гарантировала подопечным Калитвинцева первое место. Подопечные Ковпака уже могут готовиться к стыковым матчам, но это не значит, что для них результат не важен. Также с интересом ожидали встречу между "Оболонью" и "Карпатами". Киевлянам нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Полесья". Львовяне в прошлом туре остались без шансов на топ-4, но должны были сделать все, чтобы хотя бы на мажорной ноте завершить весеннюю часть сезона.
В Житомире хозяева поля активно начали игру и открыли счет. Шестаков задел за ногу Янакова и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Грицук – 1:0. Даже отсутствие главного бомбардира команды Будковского не помешало подопечным Калитвинцева забить. Напомним, что Филипп пропускал игру из-за дисквалификации. Еще до перерыва хозяева увеличили свое преимущество. Мощно и точно в угол пробил Козак - 2:0. "Полесье" уверенно двигалось к чемпионству. В Тернополе гол талантливого Сидорова помог "Металлургу" с преимуществом уйти на перерыв. В другом матче игрового дня все шло к тому, что "Оболонь" и "Карпаты" завершат тайм без голов, но на последней минуте отличился Кожанов.
В начале второго тайма киевляне сравняли счет. Отличился Тарас Мороз – 1:1. В конце матча точный удар Вольського принес "Ниве" ничью. Замена сработала. Таким образом, "Полесье" выигрывает Первую лигу, "Оболонь" финиширует на втором месте, а топ-3 замыкает "ЛНЗ". "Металлург".
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Полесье" - "ЛНЗ" 2:1
Голы: Грицук (10), Козак (29) - Тищенко (90+7)
Удаление: Лопыренок (81), Хамелюк (90+3)
"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Андрей Власюк, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко
"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Сергей Шестаков, Владислав Хамелюк, Виталий Бойко, Денис Норенков, Ярослав Галенко, Иван Тищенко, Сергей Копил, Назарий Муравский, Антон Савин
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Карпаты" - "Оболонь" 1:1
Голы: Кожанов (45) - Мороз (58)
"Карпаты" (стартовый состав): Александр Ильющенков, Игорь Дуць, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Юрий Тлумак, Артур Рябов, Дмитрий Махнев, Андрей Ломницкий, Артур Шах, Тарас Сакив, Денис Галенков
"Оболонь" (стартовый состав): Артём Кичак, Артем Терехов, Тарас Мороз, Олег Слободян, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Егор Прокопенко, Виталий Груша, Игорь Краснопир
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Нива" - "Металлург" 1:1
Голы: Вольський (87) - Сидоров (31)
"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Василий Танчак, Олег Соколов, Олег Хруставка, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Сергей Давыдов, Дмитрий Галадей, Максим Процив
"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Богдан Могильный , Дмитрий Крапивный, Богдан Векляк, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов
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