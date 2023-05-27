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Не Карпаты: окончательно определились клубы Первой лиги, которые сыграют в переходных матчах УПЛ

Первая лига
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(3 голосов)

В общей сложности из Первой лиги в УПЛ могут пробиться четыре команды

Не Карпаты: окончательно определились клубы Первой лиги, которые сыграют в переходных матчах УПЛ

фото - ФК Карпати

Новина українською

Сезон Первой лиги официально подошел к концу. Команды сыграли все матчи регулярного чемпионата.

Первые два места напрямую вышли в УПЛ: их заняли "Полесье" и "Оболонь".

Кроме них шанс пробиться в первый по рангу дивизиона имеют ЛНС (Черкассы) и МФК "Металлург" (Запорожье). Именно эти команды заняли соответственно третье и четвертое места и получили шанс бороться за выход в УПЛ в переходных матчах.

Львовские "Карпаты" заняли пятую позицию, отстав от МФК "Металлург" на три очка.

Сейчас на 13 и 14 местах Премьер-лиги - в зоне переходных матчей - находятся "Рух" и "Верес". Однако в итоге там оказаться еще "шанс" "Ингулец", "Минай", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Матчи пройдут после завершения регулярного сезона УПЛ. Последний тур запланирован на 4 июня.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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hochu.piva (Краматорск)
27.05.2023 в 17:11
а таблиці від вас не буде?
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