Не Карпаты: окончательно определились клубы Первой лиги, которые сыграют в переходных матчах УПЛ

Сезон Первой лиги официально подошел к концу. Команды сыграли все матчи регулярного чемпионата.

Первые два места напрямую вышли в УПЛ: их заняли "Полесье" и "Оболонь".

Кроме них шанс пробиться в первый по рангу дивизиона имеют ЛНС (Черкассы) и МФК "Металлург" (Запорожье). Именно эти команды заняли соответственно третье и четвертое места и получили шанс бороться за выход в УПЛ в переходных матчах.

Львовские "Карпаты" заняли пятую позицию, отстав от МФК "Металлург" на три очка.

Сейчас на 13 и 14 местах Премьер-лиги - в зоне переходных матчей - находятся "Рух" и "Верес". Однако в итоге там оказаться еще "шанс" "Ингулец", "Минай", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Матчи пройдут после завершения регулярного сезона УПЛ. Последний тур запланирован на 4 июня.