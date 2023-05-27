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Не Карпаты: окончательно определились клубы Первой лиги, которые сыграют в переходных матчах УПЛ
В общей сложности из Первой лиги в УПЛ могут пробиться четыре команды
фото - ФК Карпати
Сезон Первой лиги официально подошел к концу. Команды сыграли все матчи регулярного чемпионата.
Первые два места напрямую вышли в УПЛ: их заняли "Полесье" и "Оболонь".
Кроме них шанс пробиться в первый по рангу дивизиона имеют ЛНС (Черкассы) и МФК "Металлург" (Запорожье). Именно эти команды заняли соответственно третье и четвертое места и получили шанс бороться за выход в УПЛ в переходных матчах.
Львовские "Карпаты" заняли пятую позицию, отстав от МФК "Металлург" на три очка.
Сейчас на 13 и 14 местах Премьер-лиги - в зоне переходных матчей - находятся "Рух" и "Верес". Однако в итоге там оказаться еще "шанс" "Ингулец", "Минай", "Металлист 1925" и "Черноморец".
Матчи пройдут после завершения регулярного сезона УПЛ. Последний тур запланирован на 4 июня.
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