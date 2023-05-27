  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье стало чемпионом Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье стало чемпионом Первой лиги

Первая лига
(3 голосов)

Команда обыграла ЛНЗ

Полесье стало чемпионом Первой лиги

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

В последнем туре Чемпионской группы Первой лиги определялся чемпион и вторая команда, которая сыграет переходные матчи с соперником по УПЛ.

Чемпионом стало "Полесье", обыгравшее ЛНЗ. На втором месте финиширует "Оболонь", позволившая себе потерять очки с "Карпатами".

Таким образом, "Полесье" и "Оболонь" заранее вышли в УПЛ. В переходных матчах сыграют ЛНЗ и "Металлург" Запорожье, которые финишировали в топ-4.

Первая лига. Чемпионская группа, 8-й тур

Полесье - ЛНЗ 2:1

Голы: Казак, 28, Грицук, 33 (с пен) – Тищенко, 90+6

По теме
yellow-arrow
Малиновский поздравил Полесье с чемпионством и выходом в УПЛ
yellow-arrow
Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Полесье выигрывает чемпионат, Нива избегает последнего места в чемпионской группе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мирон (Львів)
27.05.2023 в 16:31
А звідки всі знали, що Полісся стане чемпіоном? Полісся лише на одне очко випереджало Оболонь
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
27.05.2023 в 16:50
Судячи з усього у ЛНЗ не було шансів в цьому матчі, тут і так пенальті та дві червоні, а раптом що то було би і більше)
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
27.05.2023 в 17:04
Хоча беру свої слова назад, обидві червоні мали місце
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде