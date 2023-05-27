Полесье стало чемпионом Первой лиги

В последнем туре Чемпионской группы Первой лиги определялся чемпион и вторая команда, которая сыграет переходные матчи с соперником по УПЛ.

Чемпионом стало "Полесье", обыгравшее ЛНЗ. На втором месте финиширует "Оболонь", позволившая себе потерять очки с "Карпатами".

Таким образом, "Полесье" и "Оболонь" заранее вышли в УПЛ. В переходных матчах сыграют ЛНЗ и "Металлург" Запорожье, которые финишировали в топ-4.

Первая лига. Чемпионская группа, 8-й тур

Полесье - ЛНЗ 2:1

Голы: Казак, 28, Грицук, 33 (с пен) – Тищенко, 90+6