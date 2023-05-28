  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Маркевич: Переговоры с Карпатами идут, но контракт я еще не заключал
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Переговоры с Карпатами идут, но контракт я еще не заключал

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Мирон Богданович близок к возобновлению тренерской карьеры

Маркевич: Переговоры с Карпатами идут, но контракт я еще не заключал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника львовских "Карпат".

– Мирон Богданович, по информации СМИ, вас уже назначили главным тренером Карпат. Вас уже можно поздравлять с возвращением в большой футбол?

– Пока что это все сплетни, а там увидим.

– Вы посещали матч "Карпат" против "Оболони". С вами контактировало руководство львовского клуба на предмет возможного сотрудничества?

– Да, идут переговоры с "Карпатами", но контракт я еще не заключал. В данный момент я ничего больше не могу сказать.

Примечатльно, что за свою тренерскую карьеру 72-летний специалист 4 раза возглавлял "Карпаты" (с 1992 года по 1995 год, с 1996 по 1998, с 2001 по 2002 и с 2002 по 2004). Маркевич не вел тренерскую деятельность с 2016-го года, последним местом работы коуча был "Днепр".

По теме
yellow-arrow
Малиновский поздравил Полесье с чемпионством и выходом в УПЛ
yellow-arrow
Полесье стало чемпионом Первой лиги
yellow-arrow
Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fan Day

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
28.05.2023 в 17:45
Хто як не ви
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде