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Маркевич: Переговоры с Карпатами идут, но контракт я еще не заключал
Мирон Богданович близок к возобновлению тренерской карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника львовских "Карпат".
– Мирон Богданович, по информации СМИ, вас уже назначили главным тренером Карпат. Вас уже можно поздравлять с возвращением в большой футбол?
– Пока что это все сплетни, а там увидим.
– Вы посещали матч "Карпат" против "Оболони". С вами контактировало руководство львовского клуба на предмет возможного сотрудничества?
– Да, идут переговоры с "Карпатами", но контракт я еще не заключал. В данный момент я ничего больше не могу сказать.
Примечатльно, что за свою тренерскую карьеру 72-летний специалист 4 раза возглавлял "Карпаты" (с 1992 года по 1995 год, с 1996 по 1998, с 2001 по 2002 и с 2002 по 2004). Маркевич не вел тренерскую деятельность с 2016-го года, последним местом работы коуча был "Днепр".
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