  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Полесье подписало кипера молодежной сборной Нигерии
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Полесье подписало кипера молодежной сборной Нигерии

Первая лига
(1 голосов)

Житомирский клуб уже начал усиливаться к УПЛ

Официально: Полесье подписало кипера молодежной сборной Нигерии

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" подписало голкипера сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение сторон рассчитано на 5 лет.

Аниагбосо присоединится к команде во время летней подготовки к сезону 2023/24.

19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.

Игрок имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. В настоящее время представляет свою страну на Чемпионат мира U-20.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Переговоры с Карпатами идут, но контракт я еще не заключал
yellow-arrow
Малиновский поздравил Полесье с чемпионством и выходом в УПЛ
yellow-arrow
Полесье стало чемпионом Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полісся

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде