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Официально: Полесье подписало кипера молодежной сборной Нигерии
Житомирский клуб уже начал усиливаться к УПЛ
polissyafc.com
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Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение сторон рассчитано на 5 лет.
Аниагбосо присоединится к команде во время летней подготовки к сезону 2023/24.
19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.
Игрок имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. В настоящее время представляет свою страну на Чемпионат мира U-20.
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