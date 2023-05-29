Официально: Полесье подписало кипера молодежной сборной Нигерии

" Полесье " подписало голкипера сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение сторон рассчитано на 5 лет.

Аниагбосо присоединится к команде во время летней подготовки к сезону 2023/24.

19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.

Игрок имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. В настоящее время представляет свою страну на Чемпионат мира U-20.