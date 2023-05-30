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Итоги сезона соревнований ПФЛ. Анонс программы Украина футбольная
Уже сегодня вечером
Фото: ПФЛ
Во вторник, 30 мая, в эфире телеканала XSPORT и YouTube-канала ПФЛ выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
Гости программы - президент ПФЛ Александр Каденко и футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- "Полесье" - чемпион, "Оболонь" в УПЛ, ЛНЗ и "Металлург" - пробились в плей-офф УПЛ;
- Вторая лига: неопределенность до последнего тура.
- Александр Каденко о формате соревнований сезона 2022/23, достижениях ПФЛ и об очертаниях следующего сезона;
- Исторические соревнования ПФЛ в условиях войны позади: называем ТОП-5 событий.
Начало программы в 19:15.
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Источник:ПФЛ
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