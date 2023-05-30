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Итоги сезона соревнований ПФЛ. Анонс программы Украина футбольная

Первая лига
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Итоги сезона соревнований ПФЛ. Анонс программы Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Во вторник, 30 мая, в эфире телеканала XSPORT и YouTube-канала ПФЛ выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

Гости программы - президент ПФЛ Александр Каденко и футбольный специалист Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • "Полесье" - чемпион, "Оболонь" в УПЛ, ЛНЗ и "Металлург" - пробились в плей-офф УПЛ;
  • Вторая лига: неопределенность до последнего тура.
  • Александр Каденко о формате соревнований сезона 2022/23, достижениях ПФЛ и об очертаниях следующего сезона;
  • Исторические соревнования ПФЛ в условиях войны позади: называем ТОП-5 событий.

Начало программы в 19:15.

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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
ПФЛ

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