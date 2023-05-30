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Горняк-Спорт отправил в отставку главного тренера. Команда вылетела во Вторую лигу

Первая лига
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Сергей Дирявка покидает команду

Горняк-Спорт отправил в отставку главного тренера. Команда вылетела во Вторую лигу

instagram.com/gornyaksport

Новина українською

Руководство "Горняка-Спорт" приняло решение прекратить отношения я с главным тренером команды Сергеем Дирявкой, сообщает Sport Arena.

Под руководством специалиста "горняки" не смогли сохранить пропсику в Первой лиге.

Тренер возглавил команду в январе этого года – тогда Дирявка заменил Игоря Жабченко.

Первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх.

Весной команда Дирявки сыграла в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировала на восьмой позиции и вылетела во Вторую лигу.

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В статье: Сергей Дирявка Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
Sport Arena

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