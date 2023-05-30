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Горняк-Спорт отправил в отставку главного тренера. Команда вылетела во Вторую лигу
Сергей Дирявка покидает команду
instagram.com/gornyaksport
Руководство "
Под руководством специалиста "горняки" не смогли сохранить пропсику в Первой лиге.
Тренер возглавил команду в январе этого года – тогда Дирявка заменил Игоря Жабченко.
Первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх.
Весной команда Дирявки сыграла в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировала на восьмой позиции и вылетела во Вторую лигу.
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