Горняк-Спорт отправил в отставку главного тренера. Команда вылетела во Вторую лигу

Руководство " Горняка-Спорт " приняло решение прекратить отношения я с главным тренером команды Сергеем Дирявкой, сообщает Sport Arena.

Под руководством специалиста "горняки" не смогли сохранить пропсику в Первой лиге.

Тренер возглавил команду в январе этого года – тогда Дирявка заменил Игоря Жабченко.

Первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх.

Весной команда Дирявки сыграла в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировала на восьмой позиции и вылетела во Вторую лигу.