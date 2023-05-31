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СК Полтава попрощался с девятью футболистами

Первая лига
(1 голосов)

В полтавском клубе кадровая перестройка

СК Полтава попрощался с девятью футболистами

Фото: scpoltava.com

Новина українською

СК "Полтава" прекратил сотрудничество с рядом игроков.

Клуб покинули девять футболистов, а именно: голкипер Богдан Петриченко, защитники Богдан Бычков, Валерий Курелех, Александр Томенко, Вадим Таранушич и Кирилл Пасичник, полузащитники Марк Арабов, Дмитирий Куимов и нападающий Антон Яременко.

Команда поблагодарила всех игроков за совместную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, "Полтава" сохранила прописку в Первой лиге за тур до конца сезона. Подопечные Владимира Сысенко опередили "ФСК Мариуполь", который сыграет в переходных матчах.

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В статье: СК Полтава Антон Яременко Александр Томенко Богдан Бычков
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Источник:
scpoltava.com

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