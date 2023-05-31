СК Полтава попрощался с девятью футболистами

СК "Полтава" прекратил сотрудничество с рядом игроков.

Клуб покинули девять футболистов, а именно: голкипер Богдан Петриченко, защитники Богдан Бычков, Валерий Курелех, Александр Томенко, Вадим Таранушич и Кирилл Пасичник, полузащитники Марк Арабов, Дмитирий Куимов и нападающий Антон Яременко.

Команда поблагодарила всех игроков за совместную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, "Полтава" сохранила прописку в Первой лиге за тур до конца сезона. Подопечные Владимира Сысенко опередили "ФСК Мариуполь", который сыграет в переходных матчах.