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СК Полтава попрощался с девятью футболистами
В полтавском клубе кадровая перестройка
Фото: scpoltava.com
СК "Полтава" прекратил сотрудничество с рядом игроков.
Клуб покинули девять футболистов, а именно: голкипер Богдан Петриченко, защитники Богдан Бычков, Валерий Курелех, Александр Томенко, Вадим Таранушич и Кирилл Пасичник, полузащитники Марк Арабов, Дмитирий Куимов и нападающий Антон Яременко.
Команда поблагодарила всех игроков за совместную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, "Полтава" сохранила прописку в Первой лиге за тур до конца сезона. Подопечные Владимира Сысенко опередили "ФСК Мариуполь", который сыграет в переходных матчах.
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