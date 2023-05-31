СМИ: Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах

"Футбол 2.0" подтверждает информацию, что известный украинский тренер Мирон Маркевич станет новым главным тренером " Карпат ".

По информации источника, тренерский штаб Маркевича еще не сформирован до конца, но в него точно войдет наставник сборной Украины U-16 Владимир Езерский.

Также в клубе останется нынешний главный тренер Андрей Тлумак. Правда, на какой именно должности – пока что неизвестно.

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что Маркевич приходит в "Карпаты" под 3-летний проект с гарантиями хорошего финансирования.