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СМИ: Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Также в клубе останется Андрей Тлумак
"Футбол 2.0" подтверждает информацию, что известный украинский тренер Мирон Маркевич станет новым главным тренером "
По информации источника, тренерский штаб Маркевича еще не сформирован до конца, но в него точно войдет наставник сборной Украины U-16 Владимир Езерский.
Также в клубе останется нынешний главный тренер Андрей Тлумак. Правда, на какой именно должности – пока что неизвестно.
Напомним, что ранее источники сообщали о том, что Маркевич приходит в "Карпаты" под 3-летний проект с гарантиями хорошего финансирования.
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