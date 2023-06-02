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Хуст – Мариуполь. Анонс первого матча плей-офф за право играть в Первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Начинается плей-офф

Хуст – Мариуполь. Анонс первого матча плей-офф за право играть в Первой лиге

Фото: пресслужба ПФЛ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу состоится первый матч плей-офф за право играть в соревнованиях Первой лиги сезона 2023/24. Представитель Второй лиги ФК "Хуст" будет принимать "Мариуполь".

ФК "Хуст" - "Мариуполь"

03.06.2023. 14:00. Хуст. "Карпаты"

Подопечные Цыткина мощно провели весеннюю часть сезона и заслуженно финишировали на втором месте. Победа в меньшинстве над бузовской "Нивой" стала ярким тому подтверждением. Отметим, что беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится восемь матчей (шесть побед и две ничьи). Представитель Второй лиги имеет все шансы повыситься в классе. Что касается "Мариуполя", то коллектив Красноперова две предыдущие игры уступил и не забил ни одного мяча. Мариупольцев подводила реализация, особенно это касается противостояния с "Горняком-Спорт". К тому же, в течение сезона было заметно, что команде не хватает стабильности. Учитывая это, именно хустяне являются фаворитами первой встречи и могут обеспечить себе комфортное преимущество, но легко ни одной из команд не будет. Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не сможет помочь основной защитник Игорь Тихненко.

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В статье: ФСК Мариуполь ФК Хуст
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