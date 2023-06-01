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Калитвинцев: Мы уже забыли о своем чемпионстве в Первой лиге
Житомирский клуб готовится к дебютному сезону в УПЛ
Фото: polissyafc.com
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев озвучил задачи для своих подопечных на следующий сезон.
"Клуб развивается постепенно. Будет создаваться конкурентоспособная команда, которая способна заявить о себе на уровне УПЛ. Мы уже забыли о своем чемпионстве в Первой лиге и начали готовиться к Премьер-Лиге.
Сначала стоит создать коллектив, а потом ставить амбициозные задачи. Если будет много новичков, то придется строить новую команду сначала.
Идут сложные переговоры с потенциальными новичками, но пока без конкретики", - сказал Калитвинцев в интервью "Украинский футбол".
"Полесье" впервые в истории выиграло Первую лигу и проведет дебютный сезон в УПЛ. Напомним, ранее житомиряне объявили о подписании голкипера молодежной сборной Нигерии.
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