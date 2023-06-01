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Калитвинцев - о африканских новичках Полесья: На ЧМ U-20 увидели, что не прогадали

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Наставник Полесья рассказал о трансферной политике клуба

Калитвинцев - о африканских новичках Полесья: На ЧМ U-20 увидели, что не прогадали

Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев порассуждал о возможном усилении для команды на следующий сезон, который житомирский клуб проведет в УПЛ.

- "Полесье" подписало нигерийского голкипера Чиджоке Аниагбосо и гамбийского защитника Моузеса Джарджа. Как обнаружили этих игроков, кто конкретно провел селекцию? Юрий Максимов приложил сюда руку как спортивный директор?

– Интересовались этими футболистами еще до появления в клубе Максимова. Следили за этими футболистами, когда они играли на Кубке Африки. Это молодые перспективные футболисты, которых будем рады видеть в клубе. Они получают на чемпионате мира U-20 существенные нагрузки. У Моузеса даже есть микротравма. На ЧМ U-20 увидели, что не прогадали, когда подписали этих футболистов.

– На какие позиции сейчас ищете усиление? Насколько существенно может обновиться "Полесье" перед УПЛ?

– Я сторонник эволюции, а не революции. Не хочется что-либо менять глобально, но точечные усиления будут. Важно, чтобы новичок был на голову сильнее игроков, которые есть в команде. У "Полесья" здоровая конкуренция, поэтому игроки должны держать высокую планку, а не останавливаться в развитии.

– Кто уже покинул команду из футболистов?

- Пока все футболисты остаются в "Полесье". Мы прошли сложный путь, но удалось сберечь всех футболистов. Ребята от начала до конца прошли этот путь за исключением одного-двух игроков. Чтобы кого-то отпустить, нужно найти усиление. В этом вопросе будем двигаться постепенно. Также все тренеры остаются в нашем клубе.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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