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Калитвинцев не исключил возможность возвращения дисквалифицированного Чарвака в Полесье
В жизни все возможно
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не исключает возможного возвращения в команду защитника Вадима Червака, который был дисквалифицирован на 6 месяцев за толчок арбитра Софии Причины.
- Самый большой скандал весенней части – толчок арбитрине Причины защитником "Полесья" Червака. Его не только дисквалифицировали, но и уволили из команды. Какова ваша личная позиция в вопросе расторжения с ним контракта и не рассматриваете ли вариант, что этот игрок может вернуться в "Полесье"?
– Вернется ли он в команду? В жизни все возможно. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не винит.
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