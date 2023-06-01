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Калитвинцев не исключил возможность возвращения дисквалифицированного Чарвака в Полесье

Первая лига
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В жизни все возможно

Калитвинцев не исключил возможность возвращения дисквалифицированного Чарвака в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не исключает возможного возвращения в команду защитника Вадима Червака, который был дисквалифицирован на 6 месяцев за толчок арбитра Софии Причины.

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- Самый большой скандал весенней части – толчок арбитрине Причины защитником "Полесья" Червака. Его не только дисквалифицировали, но и уволили из команды. Какова ваша личная позиция в вопросе расторжения с ним контракта и не рассматриваете ли вариант, что этот игрок может вернуться в "Полесье"?

– Вернется ли он в команду? В жизни все возможно. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не винит.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Вадим Червак
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