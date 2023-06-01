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Официально: Мирон Маркевич принял Карпаты

Первая лига
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(1 голосов)

Возвращение тренера во Львов

Официально: Мирон Маркевич принял Карпаты

Новина українською

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "Карпатами", сообщает пресс-служба львовян.

Условия соглашения с тренером клуб не афиширует, хотя ранее источники сообщали, что это будет контаркт на 3 года с хорошими финансовыми условиями.

Ранее в СМИ сообщалось, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.

Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера "Карпат". Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах.

Предыдущим местом работы Мирона Богдановича был "Днепр", которым он руководил в 2014 – 2016 годах – таким образом, тренер возвращается к работе после семилетней паузы.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (3)
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Djon (Україна)
01.06.2023 в 22:11
Маркевич прийняв Карпати? Це про той марочний коньяк? Я теж тиждень тому 150 грамів приймав.
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alex.belogubko (одесса)
01.06.2023 в 22:03
это наш украинский Мирча чуть по моложе а почему не Ротаня он потянет и 4 команды главное что бы платили во время
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0
0
фрілансер (Львів)
01.06.2023 в 21:47
Вже зовсім скоро буде справжнє дербі, між Карпатами, які тренує Маркевич з Винник і винниківським Рухом
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0
-1

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