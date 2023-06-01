Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Мирон Маркевич принял Карпаты
Возвращение тренера во Львов
Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "К
Условия соглашения с тренером клуб не афиширует, хотя ранее источники сообщали, что это будет контаркт на 3 года с хорошими финансовыми условиями.
Ранее в СМИ сообщалось, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.
Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.
Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера "Карпат". Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах.
Предыдущим местом работы Мирона Богдановича был "Днепр", которым он руководил в 2014 – 2016 годах – таким образом, тренер возвращается к работе после семилетней паузы.
Популярное сейчас
- Игнат: Украина не наносит удары по пунктам дислокации Искандеров в РФ из-за договоренностей с западными партнерами
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом
- СК Полтава попрощался с девятью футболистами
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО