Официально: Мирон Маркевич принял Карпаты

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "К арпатами ", сообщает пресс-служба львовян.

Условия соглашения с тренером клуб не афиширует, хотя ранее источники сообщали, что это будет контаркт на 3 года с хорошими финансовыми условиями.

Ранее в СМИ сообщалось, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.

Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера "Карпат". Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах.

Предыдущим местом работы Мирона Богдановича был "Днепр", которым он руководил в 2014 – 2016 годах – таким образом, тренер возвращается к работе после семилетней паузы.