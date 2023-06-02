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Экс-кипер сборной Азербайджана может подписать контракт с Агробизнесом
Андрей Попович может возобновить карьеру в Первой лиге
Фото: ФК Минай
Экс-голкипер черкасского "
В прошлом июле Попович присоединился к "ЛНЗ", но покинул команду в ноябре. Голкипер провел два матча в Первой лиге и черкасский клуб расторг с ним контракт.
Клуб из Волочиска пропустил текущий сезон, но планирует восстановиться в Первой лиге в сезоне 2023/24.
Попович ранее выступал в "Минае", азербайджанских "Габале" и "Сумгаите". На счету 31-летнего кипера — два матча в составе национальной сборной Азербайджана.
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