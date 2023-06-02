  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-кипер сборной Азербайджана может подписать контракт с Агробизнесом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-кипер сборной Азербайджана может подписать контракт с Агробизнесом

Первая лига
(1 голосов)

Андрей Попович может возобновить карьеру в Первой лиге

Экс-кипер сборной Азербайджана может подписать контракт с Агробизнесом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-голкипер черкасского "ЛНЗ" Андрей Попович может пополнить ряды "Агробизнеса".

В прошлом июле Попович присоединился к "ЛНЗ", но покинул команду в ноябре. Голкипер провел два матча в Первой лиге и черкасский клуб расторг с ним контракт.

Клуб из Волочиска пропустил текущий сезон, но планирует восстановиться в Первой лиге в сезоне 2023/24.

Попович ранее выступал в "Минае", азербайджанских "Габале" и "Сумгаите". На счету 31-летнего кипера — два матча в составе национальной сборной Азербайджана.

По теме
yellow-arrow
Калитвинцев не исключил возможность возвращения дисквалифицированного Чарвака в Полесье
yellow-arrow
Официально: Мирон Маркевич принял Карпаты
yellow-arrow
Калитвинцев - о африканских новичках Полесья: На ЧМ U-20 увидели, что не прогадали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Попович Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде