Экс-кипер сборной Азербайджана может подписать контракт с Агробизнесом

Экс-голкипер черкасского " ЛНЗ " Андрей Попович может пополнить ряды "Агробизнеса".

В прошлом июле Попович присоединился к "ЛНЗ", но покинул команду в ноябре. Голкипер провел два матча в Первой лиге и черкасский клуб расторг с ним контракт.

Клуб из Волочиска пропустил текущий сезон, но планирует восстановиться в Первой лиге в сезоне 2023/24.

Попович ранее выступал в "Минае", азербайджанских "Габале" и "Сумгаите". На счету 31-летнего кипера — два матча в составе национальной сборной Азербайджана.