Хуст - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Сегодня сыграют первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. Вторая команда VBET UA Вторая лига "Хуст" будет принимать седьмую команду группы "Выбывания" VBET UA Первая "Мариуполь". Отметим, что беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится восемь матчей (шесть побед и две ничьи). А вот подопечные Красноперова две игры подряд проиграли.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

"Хуст" - "Мариуполь"

03.06.2023. 14:00. "Карпаты". Хуст