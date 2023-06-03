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Хуст - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интересное противостояние в Хусте
Фото: ФК Хуст
Сегодня сыграют первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. Вторая команда VBET UA Вторая лига "Хуст" будет принимать седьмую команду группы "Выбывания" VBET UA Первая "Мариуполь". Отметим, что беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится восемь матчей (шесть побед и две ничьи). А вот подопечные Красноперова две игры подряд проиграли.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
"Хуст" - "Мариуполь"
03.06.2023. 14:00. "Карпаты". Хуст
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