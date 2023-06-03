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Хуст - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Интересное противостояние в Хусте

Хуст - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. Вторая команда VBET UA Вторая лига "Хуст" будет принимать седьмую команду группы "Выбывания" VBET UA Первая "Мариуполь". Отметим, что беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится восемь матчей (шесть побед и две ничьи). А вот подопечные Красноперова две игры подряд проиграли.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

"Хуст" - "Мариуполь"

03.06.2023. 14:00. "Карпаты". Хуст

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В статье: ФСК Мариуполь ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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