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Мариуполь в первом матче плей-офф играет вничью с Хустом

Первая лига
(1 голосов)

Напряженный матч в Хусте

Мариуполь в первом матче плей-офф играет вничью с Хустом

Фото: ФК ХУст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. Вторая команда VBET UA Вторая лига "Хуст" принимала седьмую команду группы "Выбывания" VBET UA Первая "Мариуполь". Отметим, что беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится восемь матчей (шесть побед и две ничьи). А вот подопечные Красноперова две игры подряд проиграли.

У хозяев были кадровые проблемы в преддверии сверхважного матча. Не смогли помочь Хусту Тыхненко и Вагин, которая является ключевыми игроками команды.

Уже в начале встречи Белименко сбил Пантелейчука и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Однако Литовченко переиграть вратаря "Хуста" не смог. Постепенно хозяева перехватили инициативу, но реализовать преимущество не могли. Обе команды были нацелены на борьбу. Футболисты друг друга не жалели. С позиции силы играли представители Второй лиги, но констуктива им не хватало.

На 32-й минуте второй желтый за игру рукой получил Чушенко. Больше тайма гостям придется играть в меньшинстве. На перерыв команды ушли без голов. В середине второго тайма хозяева добились своего. Шикарным ударом в верхний угол отличился Приходько. На 79-й минуте гости неожиданно сравняли счет. Выход один на один реализовал Михайленко – 1:1. Стоит отметить передачу Литюка.

В итоге, матч завершился вничью. Этот результат, безусловно, устраивает гостей, которые час играли в меньшинстве.

Плей-офф. Первый матч

"Хуст" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Приходько (70) - Михайленко (79)

Нереализованный пенальти: Литовченко (6)

Удаление: Чушенко (32)

ФК "Хуст" (стартовый состав): Арсен Белименко, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Константин Колчин, Богдан Павлич, Владислав Борисенко, Назар Приходько, Андрей Романенко, Владислав Иванов, Иван Станкович

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Игорь Быковский, Даниил Литовченко, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Никита Тепляков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов

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Комментарии (2)
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Badweather (Бровары)
03.06.2023 в 16:48
Ну и хуст с ним
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Siren05 (Мариуполь)
03.06.2023 в 16:09
Гол Хуст забил классный. А ФСК М забили заслуженно. Во втором тайме играли лучше, хотя и в меньшенстве. Но, справедливости ради, в последней атаке Хуст мог бы забить, но... Хороший матч, как для первой лиги УПЛ!
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