Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил

Украинский журналист Игорь Цыганык заверяет, что в следующем сезоне с приглашением Мирона Марковича львовские " Карпаты " будут претендовать на выход в УПЛ.

"Мирон Богданович получит в "Карпатах" почти все, что он попросил. Сейчас будет формироваться состав, где будет много игроков с опытом выступления в УПЛ даже в этом сезоне. В "Карпатах" формируется история, чтобы 100% выйти в УПЛ.

При любых условиях, но выйти в УПЛ. В июле откроется новая тренировочная база, перспективный проект. У Маркевича очень серьезный подход", – сказал Цыганык.