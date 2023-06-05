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Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил

Первая лига
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Львовский клуб нацелен на УПЛ

Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык заверяет, что в следующем сезоне с приглашением Мирона Марковича львовские "Карпаты" будут претендовать на выход в УПЛ.

"Мирон Богданович получит в "Карпатах" почти все, что он попросил. Сейчас будет формироваться состав, где будет много игроков с опытом выступления в УПЛ даже в этом сезоне. В "Карпатах" формируется история, чтобы 100% выйти в УПЛ.

При любых условиях, но выйти в УПЛ. В июле откроется новая тренировочная база, перспективный проект. У Маркевича очень серьезный подход", – сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.

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В статье: Мирон Маркевич Игорь Цыганык Карпаты (Львов)
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Источник:
Football Hub

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