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Молодой игрок Металлиста пропустит полгода из-за тяжелой травмы
Кирилл Влага разорвал крестообразные связи
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Во второй части сезона 2022/23 за "Металлист" на уровне УПЛ дебютировало несколько молодых игроков, среди которых – Кирилл Влага. Защитник, который может сыграть на нескольких позициях, провел в сезоне четыре матча, три из которых – в основном составе.
Впрочем, в ближайшие полгода футболист будет восстанавливаться от травмы. Как стало известно UA-Футбол, Кирилл Влага разорвал крестообразные связи, из-ща чего не сможет помочь команде в начале следующего сезона в Первой лиге.
Добавим также, что "Металлист" матчи Первой лиги 2023/24 будет проводить, скорее всего, в Ужгороде.
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