Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов

" Карпаты ", которые не смогли пробиться в УПЛ, после чего пригласили на тренерский мостик Мирона Маркевича, интересуются игроками двух разных "Металлистов", сообщает Sport Arena.

Речь идет о голкипере "Металлиста" Даниле Ермолове, который принадлежит "Кремню", а также о защитнике Игоре Курило из "Металлиста 1925", который выступает за клуб с начала сезона 2022/2023.

В этом сезоне Ермолов отыграл 13 матчей за харьковчан, в которых пропустил 28 голов и три поединка отстоял "на ноль".

Курило сыграл за "Металлист 1925" в текущем сезоне 28 матчей, в которых отдал 3 ассиста.