  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Речь идет о голкипере и защитнике

Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов

Фото: Instagram

Новина українською

"Карпаты", которые не смогли пробиться в УПЛ, после чего пригласили на тренерский мостик Мирона Маркевича, интересуются игроками двух разных "Металлистов", сообщает Sport Arena.

Речь идет о голкипере "Металлиста" Даниле Ермолове, который принадлежит "Кремню", а также о защитнике Игоре Курило из "Металлиста 1925", который выступает за клуб с начала сезона 2022/2023.

В этом сезоне Ермолов отыграл 13 матчей за харьковчан, в которых пропустил 28 голов и три поединка отстоял "на ноль".

Курило сыграл за "Металлист 1925" в текущем сезоне 28 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Вирт: Металлург – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ
yellow-arrow
Молодой игрок Металлиста пропустит полгода из-за тяжелой травмы
yellow-arrow
Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде