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Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов
Речь идет о голкипере и защитнике
Фото: Instagram
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Речь идет о голкипере "Металлиста" Даниле Ермолове, который принадлежит "Кремню", а также о защитнике Игоре Курило из "Металлиста 1925", который выступает за клуб с начала сезона 2022/2023.
В этом сезоне Ермолов отыграл 13 матчей за харьковчан, в которых пропустил 28 голов и три поединка отстоял "на ноль".
Курило сыграл за "Металлист 1925" в текущем сезоне 28 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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