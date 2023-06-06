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Бразильский легионер покинул Эпицентр
Полузащитник завершил свои выступления за украинский клуб
Фото: fcepicentr.com.ua
Полузащитник Барбоса да Силва покинул "Эпицентр". Бразилец возвращается на родину, сообщает клубная пресс-служба.
Легионер дебютировал в составе "Эпицентра" в июле 2020 года в матче чемпионата Украины среди любителей против "ОДЭКа". Именно в 2020 году Барбоса помог команде не только выиграть Кубок области, а стать серебряным призером чемпионата Украины среди аматоров.
Свой первый поединок в ПФЛ в "Эпицентре" хавбек сыграл 30 августа 2020 года против львовских "Карпат" в Кубке Украины. В сезоне-2020/21 в активе бразильца 6 голов в 24 матчах Второй лиги.
В кампании-2021/22 Барбоса да Силва провел 22 игры и забил 5 голов (4 - во Второй лиге, 1 - в Кубке Украины). А в прошлом году он вместе с "Эпицентром" дебютировал в Первой лиге. В его активе 14 матчей, в одном из которых бразилец забил гол, который стал победным для команды в игре против ФСК "Мариуполь" (1:0).
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