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Арендованные Горбунов и Хобленко покидают Карпаты

Первая лига
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Игроки возвращаются в свои клубы

Арендованные Горбунов и Хобленко покидают Карпаты

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" попрощались с двумя арендованными игроками.

По информации ТаТоТаке, команду покидают 29-летние Сергей Горбунов и Алексей Хобленко, которые начнут межсезонье в своих клубах – "Днепре-1" и "Кривбассе" соответственно.

Левый латераль Горбунов сыграл за "Карпаты" всего 58 минут. Хобленко весной был основным форвардом команды – на его счету 1 гол и 1 передача в семи матчах за львовян.

Ожидается, что Горбунов поедет на первый сбор "Днепра-1". А Хобленко снова составит в "Кривбассе" конкуренцию Дебелко и Устименко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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