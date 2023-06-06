Арендованные Горбунов и Хобленко покидают Карпаты

Львовские " Карпаты " попрощались с двумя арендованными игроками.

По информации ТаТоТаке, команду покидают 29-летние Сергей Горбунов и Алексей Хобленко, которые начнут межсезонье в своих клубах – "Днепре-1" и "Кривбассе" соответственно.

Левый латераль Горбунов сыграл за "Карпаты" всего 58 минут. Хобленко весной был основным форвардом команды – на его счету 1 гол и 1 передача в семи матчах за львовян.

Ожидается, что Горбунов поедет на первый сбор "Днепра-1". А Хобленко снова составит в "Кривбассе" конкуренцию Дебелко и Устименко.