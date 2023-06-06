"Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич похвалил Евгения Селезнева, который сегодня проводит прощальный матч, но к себе в команду брать отказался.

- Селезнев – прекрасный человек. Очень добрый, порядочный. И классный футболист. За 30 лет моей тренерской карьеры он мне запомнился, всегда буду вспоминать его и быть благодарным ему.

– Не рано ли он закончил? Можно ли еще было поиграть в команде УПЛ?

– Можно было. Но это уже другой вопрос.

– Возможно, в Первой лиге? Там как раз "Карпаты" с вами.

– Нет-нет, пока нет.