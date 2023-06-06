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"Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты
Интересный был бы вариант
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Главный тренер "
- Селезнев – прекрасный человек. Очень добрый, порядочный. И классный футболист. За 30 лет моей тренерской карьеры он мне запомнился, всегда буду вспоминать его и быть благодарным ему.
– Не рано ли он закончил? Можно ли еще было поиграть в команде УПЛ?
– Можно было. Но это уже другой вопрос.
– Возможно, в Первой лиге? Там как раз "Карпаты" с вами.
– Нет-нет, пока нет.
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