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"Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты

Первая лига
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Интересный был бы вариант

"Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич похвалил Евгения Селезнева, который сегодня проводит прощальный матч, но к себе в команду брать отказался.

- Селезнев – прекрасный человек. Очень добрый, порядочный. И классный футболист. За 30 лет моей тренерской карьеры он мне запомнился, всегда буду вспоминать его и быть благодарным ему.

– Не рано ли он закончил? Можно ли еще было поиграть в команде УПЛ?

– Можно было. Но это уже другой вопрос.

– Возможно, в Первой лиге? Там как раз "Карпаты" с вами.

– Нет-нет, пока нет.

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В статье: Евгений Селезнев Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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JudgeDredd (Киев)
06.06.2023 в 19:44
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