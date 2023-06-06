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Виктория из Николаевки в следующем сезоне возобновит свои выступления в ПФЛ
Команда заявится в Первую лигу
Фото: facebook.com/viktoriyafc
"Виктория" из Николаевки из Сумкой области возобновит выступления в ПФЛ в сезоне 2023/24.
Клуб объявил, что в следующем сезоне возвращается в
Напомним, что нынешний сезон "Виктория" пропустила из-за полномасштабной российской агрессии.
В прошлом году клуб из Николаевки объединился с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном сезоне 2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.
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