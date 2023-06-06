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Виктория из Николаевки в следующем сезоне возобновит свои выступления в ПФЛ

Первая лига
(1 голосов)

Команда заявится в Первую лигу

Виктория из Николаевки в следующем сезоне возобновит свои выступления в ПФЛ

Фото: facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

"Виктория" из Николаевки из Сумкой области возобновит выступления в ПФЛ в сезоне 2023/24.

Клуб объявил, что в следующем сезоне возвращается в Первую лигу.

Напомним, что нынешний сезон "Виктория" пропустила из-за полномасштабной российской агрессии.

В прошлом году клуб из Николаевки объединился с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном сезоне 2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.

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В статье: Виктория (Николаевка)
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