Виктория из Николаевки в следующем сезоне возобновит свои выступления в ПФЛ

"Виктория" из Николаевки из Сумкой области возобновит выступления в ПФЛ в сезоне 2023/24.

Клуб объявил, что в следующем сезоне возвращается в Первую лигу .

Напомним, что нынешний сезон "Виктория" пропустила из-за полномасштабной российской агрессии.

В прошлом году клуб из Николаевки объединился с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном сезоне 2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.