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Полесье может подписать Шабанова
Защитник может вернуться в УПЛ из Венгрии
Фото: instagram.com/vidinstagram
Украинский защитник венгерского "Фехервара" Артем Шабанов может вернуться в чемпионат Украины.
Как сообщает Sport Arena, в услугах 31-летнего центрбека заинтересовано "
Контракт Шабанова с венгерским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако в венгерском клубе не рассчитывают на украинца. В январе он был переведен во вторую команду "Фехервара".
Шабанов перешел в "Фехервар" из "Динамо" в феврале 2022 года. С того момента защитник сыграл в 22 матчах за венгерскую команду.
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