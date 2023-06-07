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Полесье может подписать Шабанова

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Защитник может вернуться в УПЛ из Венгрии

Полесье может подписать Шабанова

Фото: instagram.com/vidinstagram

Новина українською

Украинский защитник венгерского "Фехервара" Артем Шабанов может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает Sport Arena, в услугах 31-летнего центрбека заинтересовано "Полесье".

Контракт Шабанова с венгерским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако в венгерском клубе не рассчитывают на украинца. В январе он был переведен во вторую команду "Фехервара".

Шабанов перешел в "Фехервар" из "Динамо" в феврале 2022 года. С того момента защитник сыграл в 22 матчах за венгерскую команду.

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В статье: Артем Шабанов Полесье (Житомир) МОЛ Види (Секешфехервар)
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Источник:
Sport Arena

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