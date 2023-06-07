Полесье может подписать Шабанова

Украинский защитник венгерского "Фехервара" Артем Шабанов может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает Sport Arena, в услугах 31-летнего центрбека заинтересовано " Полесье ".

Контракт Шабанова с венгерским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако в венгерском клубе не рассчитывают на украинца. В январе он был переведен во вторую команду "Фехервара".

Шабанов перешел в "Фехервар" из "Динамо" в феврале 2022 года. С того момента защитник сыграл в 22 матчах за венгерскую команду.