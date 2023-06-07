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Бессмертный — главный кандидат на пост главного тренера Виктории
Тренер может продолжить карьеру в Первой лиге
shakhtar.com
Главный тренер "
Бессмертный возглавил "Львов" в марте, однако команда не смогла сохранить прописку в УПЛ, заняв последнее место в УПЛ. Также ранее сообщалось, что "Львов" прекратит существование.
Напомним, что сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш "Виктория" пропустила из-за масштабной российской агрессии.
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