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Бессмертный — главный кандидат на пост главного тренера Виктории

Первая лига
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Тренер может продолжить карьеру в Первой лиге

Бессмертный — главный кандидат на пост главного тренера Виктории

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный является основным кандидатом на пост главного тренера "Виктории", сообщает Sport Arena.

Бессмертный возглавил "Львов" в марте, однако команда не смогла сохранить прописку в УПЛ, заняв последнее место в УПЛ. Также ранее сообщалось, что "Львов" прекратит существование.

Напомним, что сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш "Виктория" пропустила из-за масштабной российской агрессии.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Виктория (Николаевка)
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Источник:
Sport Arena

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