Бессмертный — главный кандидат на пост главного тренера Виктории

Главный тренер " Львова " Анатолий Бессмертный является основным кандидатом на пост главного тренера "Виктории", сообщает Sport Arena.

Бессмертный возглавил "Львов" в марте, однако команда не смогла сохранить прописку в УПЛ, заняв последнее место в УПЛ. Также ранее сообщалось, что "Львов" прекратит существование.

Напомним, что сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш "Виктория" пропустила из-за масштабной российской агрессии.