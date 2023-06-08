Мариуполь – Хуст. Анонс второго матча плей-офф за право играть в Первой лиге

В пятницу сыграют решающий матч за право участия в Первой лиге в следующем сезоне. В этот раз "Мариуполь" будет принимать "Хуст". Напомним, что первая игра завершилась вничью – 1:1.

"Мариуполь" -"Хуст"

09.06.2023. 14:00. "Колос". Борисполь

Первый стыковой матч за право играть в Первой лиге не выявил победителя. У "Хуста" были проблемы с защитой. После выхода Колчина и некоторых изменениях они играли в далеком от оптимального сочетании защитников. "Мариуполь" начал активно, заработал, но не реализовал пенальти. В дальнейшем хустяне выровняли игру идаже стали доминировать. Достигли своего хозяина на 70-й минуте, когда шикарным ударом в верхний угол отличился Приходько. Однако удержать преимущество подопечные Цыткина не смогли. Гол Михайленко подарил надежду мариупольцам на итоговый успех. Ничья закономерный результат, ведь стабильно команды сыграть не смогли. Отметим, что во втором матче из-за дисквалификации не будут участвовать Петр Луцив и Чушенко. Также в конце игры травмировался универсал Павлыч, который может не сыграть в пятницу. Судьба двухматчевого противостояния решится во втором матче.