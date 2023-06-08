Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф матч Металлург - Верес пройдет во Львове
Ответный поединок состоится в Ровно
Фото: ФК Рух
Первый из двух переходных матчей за право остаться в
Игра пройдет на стадионе "Арена Львов" в ближайшую субботу, 10 июня. Начало в 17.00.
Ответный матч противостояния состоится на стадионе "Авангард" в Ровно в среду, 14 июня. Этот поединок начнется в 13.00.
Напомним, "Верес" завершил УПЛ на 13-м месте, а "Металлург" финишировал четвёртым по итогам чемпионата Первой лиги.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:НК Верес
Популярное сейчас
- Леоненко: Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер
- Чигринский может вернуться в УПЛ
- Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
- Стали известны даты и время начала переходных матчей за место в УПЛ
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
08.06.2023 в 23:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн