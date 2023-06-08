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Плей-офф матч Металлург - Верес пройдет во Львове

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Ответный поединок состоится в Ровно

Плей-офф матч Металлург - Верес пройдет во Львове

Фото: ФК Рух

Новина українською

Первый из двух переходных матчей за право остаться в УПЛ между запорожским "Металлургом" и ровненским "Вересом" пройдет во Львове.

Игра пройдет на стадионе "Арена Львов" в ближайшую субботу, 10 июня. Начало в 17.00.

Ответный матч противостояния состоится на стадионе "Авангард" в Ровно в среду, 14 июня. Этот поединок начнется в 13.00.

Напомним, "Верес" завершил УПЛ на 13-м месте, а "Металлург" финишировал четвёртым по итогам чемпионата Первой лиги.

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В статье: Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
08.06.2023 в 23:55
Думаю кетчуп выиграет у Металлурга в двухраундовом противостоянии
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