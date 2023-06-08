Плей-офф матч Металлург - Верес пройдет во Львове

Первый из двух переходных матчей за право остаться в УПЛ между запорожским "Металлургом" и ровненским "Вересом" пройдет во Львове.

Игра пройдет на стадионе "Арена Львов" в ближайшую субботу, 10 июня. Начало в 17.00.

Ответный матч противостояния состоится на стадионе "Авангард" в Ровно в среду, 14 июня. Этот поединок начнется в 13.00.

Напомним, "Верес" завершил УПЛ на 13-м месте, а "Металлург" финишировал четвёртым по итогам чемпионата Первой лиги.