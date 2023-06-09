Мариуполь - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Сегодня определится команда, которая в следующем сезоне будет играть в Первой лиге. Напомним, что первая игра завершилась вничью 1:1. "Мариуполь" в дебютном для себя сезоне в Первой лиге сыграл 22 матча: 3 победы, 5 ничьих и 14 поражений, разница мячей 22-38. Что касается хустян, то они выиграли 10 из 18 проведенных игр (+10=5-3; голы 32:15). Отметим, что все четыре выезда в 2023 году хустяне выиграли (общий счет – 7:3).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

"Мариуполь" -"Хуст"

09.06.2023. 14:00. Борисполь. "Колос"