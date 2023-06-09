Мариуполь – Хуст 0:1. Хустяне в следующем сезоне будут играть в Первой лиге

Сегодня определилась команда, которая в следующем сезоне будет играть в Первой лиге. Напомним, что первая игра завершилась вничью 1:1. "Мариуполь" в дебютном для себя сезоне в Первой лиге провел 22 игры: 3 победы, 5 ничьих и 14 поражений, разница мячей 22-38. Что касается хустян, то они выиграли 10 из 18 проведенных матчей (+10=5-3; голы 32:15). Отметим, что все четыре выезда в 2023 году хустяне выиграли (общий счет – 7:3).

У команд были кадровые потери в преддверии встречи. Хозяевам не смог помочь Чушенко, а у гостей не сыграл Василий Луцив. С первых минут мариупольцы взяли мяч под свой контроль, но пройти организованную защиту соперника не могли. В первой половине встречи моментов не было. Нулевая ничья – закономерный результат.

Сразу после перерыва соперники обменялись моментами, но попасть в створ ворот Фляшко и Харжевский не смогли. На 53-й минуте гости достигли своего. После розыгрыша углового Мердеев огорчил мариупольцев. Мяч после удару игрока "Хуста" пролетел между ног Кравцову - 0:1. Курьезный, но в то же время важный гол.

Отыграться хозяева не смогли. Подопечные Цыткина выдержали давление соперника. Таким образом, "Хуст" в следующем сезоне будет играть в Первой лиге. Историческое достижение для клуба.

"Мариуполь" – "Хуст" 0:1

Голы: Мердеев (53)

"Мариуполь" (стартовый состав): Кравцов – Харжевский, Шушко, Мамросенко, Тепляков, Булгаков, Мельниченко, Мочевинский, Литовченко, Пентелейчук, Быковский

"Хуст" (стартовый состав): Белименко - Иванов, Тихненко, Мердеев, Романенко, Павлыч, Приходько, Станкович, Борисенко, В. Луцив, Фляшко