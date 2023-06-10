Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай поздравил Хуст с выходом в Первую лигу
Закарпатский десант
Фото - ФК Хуст / автор невідомий
Вчера, 9-го июня, закарпатский "Хуст" победил в переходном матче плей-офф за право играть в Первой лиге "Мариуполь". Таким образом, закарпатцы сумели повыситься в классе.
На событие отреагировал другой клуб, представляющий в профессиональном футболе Закарпатья – "Минай". Минайцы в своих соцсетях поздравили хустян, сделав акцент на том, что команде помогли двое арендованных у "Миная" футболистов.
"Поздравляем ФК "Хуст" с выходом в Первую лигу!
Совершенно по делу! Закарпатская область снова будет представлена двумя клубами в двух высших дивизионах нашей страны (как это было в сезоне 2021/22).
И персональные поздравления футболистам "Миная" Ивану Станковичу и Вадиму Мердееву, которые в этом сезоне на правах аренды отыграли за "Хуст" и помогли клубу повыситься в классе!
Именно Вадим Мердеев стал автором победного гола в ворота "Мариуполя", который стал решающим в борьбе за выход в Первую лигу. А Иван Станкович – лучший ассистент "Хуста" в прошлом сезоне", - говорится в сообщении "Миная" в соцсетях.
Добавим, что "Минай" также выполнил свои турнирные задания на сезон. Команда Владимира Шарана сумела сохранить прописку в элите, набрав за 30 туров 33 игровых очка.
Популярное сейчас
- В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей
- Еще один украинец в MLS, возможная замена Лунину в Реале, Йовичевич устал от Шахтера. Главные новости за девятое июня
- Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому
- "Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
Новости по теме
- 11:34 Украинские Проукраинская позиция А. Шуфрича, венгерское влияние и поход на войну. Интервью с бывшим пресс-атташе Говерлы
- 15:59 Украинские Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги
- 14:08 Украинские Шаран: Учитывая возможности Миная, будем брать игроков из Первой и Второй лиги