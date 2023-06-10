Минай поздравил Хуст с выходом в Первую лигу

Вчера, 9-го июня, закарпатский "Хуст" победил в переходном матче плей-офф за право играть в Первой лиге "Мариуполь". Таким образом, закарпатцы сумели повыситься в классе.

На событие отреагировал другой клуб, представляющий в профессиональном футболе Закарпатья – "Минай". Минайцы в своих соцсетях поздравили хустян, сделав акцент на том, что команде помогли двое арендованных у "Миная" футболистов.

"Поздравляем ФК "Хуст" с выходом в Первую лигу!

Совершенно по делу! Закарпатская область снова будет представлена двумя клубами в двух высших дивизионах нашей страны (как это было в сезоне 2021/22).

И персональные поздравления футболистам "Миная" Ивану Станковичу и Вадиму Мердееву, которые в этом сезоне на правах аренды отыграли за "Хуст" и помогли клубу повыситься в классе!

Именно Вадим Мердеев стал автором победного гола в ворота "Мариуполя", который стал решающим в борьбе за выход в Первую лигу. А Иван Станкович – лучший ассистент "Хуста" в прошлом сезоне", - говорится в сообщении "Миная" в соцсетях.