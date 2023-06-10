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В Металлисте сожалеют об уходе Огненовича. Серб беспокоился о судьбе клуба, хотя в последнее время не отвечал за тренировочный процесс
Клуб переориентируется на работу с молодежью
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Недавно "Металлист" объявил об уходе Перицы Огненовича с должности исполняющего обязанности главного тренера. Причина – желание самого серба с акцентом на семейные обстоятельства.
Как удалось выяснить UA-Футбол, в "Металлисте" сожалеют об уходе Огненовича, ведь к тренеру было теплое отношение со стороны футболистов и персонала клуба. Это отношение сформировалось, прежде всего, потому, что Огненович проявлял глубокую заинтересованность в благополучии и процветании клуба.
При этом, серб в последнее время уже не руководил тренировочным процессом в "Металлисте". С середины апреля эта функция была возложена на наставника U19 Андрея Анищенко. Именно поэтому перед клубом не стоит дилемма выбора нового наставника. Полномочия будут официально переданы Анищенко, ведь клуб кадрово переформатируется на работу с молодежью, собственными воспитанниками, с которыми раньше и работал Анищенко.
Базироваться буде "Металлист", скорее всего, в Ужгороде. Планов по ликвидации клуба нет.
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