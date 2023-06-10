Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве

Сегодня во Львове состоялся первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в УПЛ. Запорожский "Металлург" на легендарном стадионе "Украина" принимал ровенский "Верес".

В группе "Чемпионская" запорожцы заняли четвертое место. Игроки "Металлурга" забили в группе 18 голов. Лучшим бомбардиром запорожцев во всем чемпионате стал Алексей Сидоров – 11 голов. Отметим, что "Металлург" с 17 сентября прошлого года на своем поле больше одного гола за матч в Первой лиге не забивает.

Уже на пятой минуте гости остались в меньшинстве. Алексей Сидоров на скорости оторвался от Волченко, который был вынужден сбивать нападающего запорожской команды. Напомним, что в этом матче из-за дисквалификации не участвовал еще один центральный защитник ровенской команды Курко.

В большинстве запорожцы стали больше контролировать мяч, но в заключительной трети поля не хватало конструктива. Первый момент в игре создали гости, но удар Пасича парировал голкипер. Первым на добивании оказался Близниченко, но он пробил в Полевого. В середине тайма мог забивать Шалфеев, но он из-за пределов штрафной не попал в створ ворот.

На 29-й минуте Сидоров отдал на Сада, который с левой точно пробил в угол – 1:0. Хорошая быстрая атака запорожцев. После забитого мяча подопечные Микитина продолжали атаковать, а гости наоборот не могли выйти из защиты. Однако в конце первой половины встречи могли сравнивать счет подопечные Вирта, но Гайдучик не смог переиграть Назара Байду.

Сразу после перерыва гости взяли мяч под свой контроль, но в заключительной трети поля не хватало последней передачи. Запорожцы при первой возможности пробовали выбегать в контратаки. Подопечные Микитина грамотно играли по счету. Темп игры во второй половине встречи был невысоким.

В итоге матч завершился минимальной победой хозяев. Учитывая ход игры, этот результат закономерен, но все решится в среду.

Плей-офф. Игра за выход в УПЛ. Первый матч

"Металлург" - "Верес" 1:0

Голы: Сад (29)

Удаление: Вовченко (5)

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда – Богдан Сокол, Сергей Басов, Богдан Векляк, Владимир Полевой, Дмитрий Крапивный, Сулейман Сейтхалилов, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Алексей Сидоров.

"Верес" (стартовый состав): Богдан Когут – Денис Балан, Александр Маткобожик, Семен Вовченко, Роман Гагун, Дмитрий Клец, Валерий Кучеров, Андрей Близниченко, Станислав Шарай, Геннадий Пасич, Николай Гайдучик.