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Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве

Первая лига
(1 голосов)

Стартовал плей-офф

Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня во Львове состоялся первый матч плей-офф за право следующего сезона играть в УПЛ. Запорожский "Металлург" на легендарном стадионе "Украина" принимал ровенский "Верес".

В группе "Чемпионская" запорожцы заняли четвертое место. Игроки "Металлурга" забили в группе 18 голов. Лучшим бомбардиром запорожцев во всем чемпионате стал Алексей Сидоров – 11 голов. Отметим, что "Металлург" с 17 сентября прошлого года на своем поле больше одного гола за матч в Первой лиге не забивает.

Уже на пятой минуте гости остались в меньшинстве. Алексей Сидоров на скорости оторвался от Волченко, который был вынужден сбивать нападающего запорожской команды. Напомним, что в этом матче из-за дисквалификации не участвовал еще один центральный защитник ровенской команды Курко.

В большинстве запорожцы стали больше контролировать мяч, но в заключительной трети поля не хватало конструктива. Первый момент в игре создали гости, но удар Пасича парировал голкипер. Первым на добивании оказался Близниченко, но он пробил в Полевого. В середине тайма мог забивать Шалфеев, но он из-за пределов штрафной не попал в створ ворот.

На 29-й минуте Сидоров отдал на Сада, который с левой точно пробил в угол – 1:0. Хорошая быстрая атака запорожцев. После забитого мяча подопечные Микитина продолжали атаковать, а гости наоборот не могли выйти из защиты. Однако в конце первой половины встречи могли сравнивать счет подопечные Вирта, но Гайдучик не смог переиграть Назара Байду.

Сразу после перерыва гости взяли мяч под свой контроль, но в заключительной трети поля не хватало последней передачи. Запорожцы при первой возможности пробовали выбегать в контратаки. Подопечные Микитина грамотно играли по счету. Темп игры во второй половине встречи был невысоким.

В итоге матч завершился минимальной победой хозяев. Учитывая ход игры, этот результат закономерен, но все решится в среду.

Плей-офф. Игра за выход в УПЛ. Первый матч

"Металлург" - "Верес" 1:0

Голы: Сад (29)

Удаление: Вовченко (5)

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда – Богдан Сокол, Сергей Басов, Богдан Векляк, Владимир Полевой, Дмитрий Крапивный, Сулейман Сейтхалилов, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Алексей Сидоров.

"Верес" (стартовый состав): Богдан Когут – Денис Балан, Александр Маткобожик, Семен Вовченко, Роман Гагун, Дмитрий Клец, Валерий Кучеров, Андрей Близниченко, Станислав Шарай, Геннадий Пасич, Николай Гайдучик.

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В статье: Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
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Комментарии (14)
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androma (Вересневе)
10.06.2023 в 19:44
В Україні завжди був такий футбол. Просто раніше не дивились ТОП чемпи, а тепер надивляться Арсенала і Марселя і подавай їм гру рівня ПСЖ Мансіті.
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0
-1
наварін (Київ)
10.06.2023 в 19:45
Ваша правда
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.06.2023 в 19:58
Ніхто від них не вимагає рівня ПСЖ, Мансіті. Вони рухаються на полі як аматори з ФК "Розслабон". І не був в Україні завжди такий футбол, навіть у жахливі 90-ті був жвавіший.
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0
0
наварін (Київ)
10.06.2023 в 20:05
Як можно вимагати рівня ПСЖ від команд 13-14 вишої ліги і 3-4 першої.Як уміють так і рухаються
0
0
наварін (Київ)
10.06.2023 в 19:44
На сьогодні крім ВСУ ми всі такі.Хто вважає себе вище , дивітся АПЛ , Бундес лігу,італійський чемпіонат,іспанський.Футбол рівня УПЛ.
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0
0
Jovan Markoski
10.06.2023 в 19:38
УгПЛ - сила!! Вереском и Ингульцом доказано!
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+1
0
Magistr (Запорожье)
10.06.2023 в 19:32
Та ви краще шановні скажіть, хто з УПЛ окрім 4 команд грає швидше? Там усі такі. Ви на землю опустіться це Вам не АПЛ а УПЛ. І потім не дивуйтесь, чому у єврокубках ми так виступаємо.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.06.2023 в 19:41
Так а в чому проблема саме зі швидкістю? Вони ветерани 45+ чи після коронавірусу? Щодо майстерності - все зрозуміло, але швидкості? У нижчих англійських, шотландських дивізіонах майстерності теж особливо не побачиш, там теж "буцай-біжи", але бігають та б'ються за свій клуб як коні.
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+2
0
Матч Футболович
10.06.2023 в 19:05
Ебть уровень, скорости пенсия 55+.. два раза уснул на этом убогом "зрелище". Одна из этих команд будет в высшей лиге?!? нахй вы там нужны((( ужоснах, кровь из глаз
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+2
0
Prideman (Lviv)
10.06.2023 в 19:35
Якщо не подобається матч, то не дивися. В чому проблема? Є хтось кращий? Хто по твоєму замість тих двох має бути в УПЛ?
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
10.06.2023 в 19:40
Так треба не УПЛ називатися,а ліга хто як може той так і грає.
+2
0
Матч Футболович
10.06.2023 в 20:00
Та вжеж не буду більше. Маю більш цікаве життя й маю на що його витрачати, чим на це беспонтове йелозиво.
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.06.2023 в 19:05
Подивився декілька хвилин. Не знаю, як Верес буде виглядати у повному складі, але на сьогодні рівень обох команди - щось на зразок КФК радянських часів. Тобто аматори.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
10.06.2023 в 18:59
Просматривали хотя бы топ чемпионаты,может что полезного для себя нашли. Ну это же издевательство над зрителем. Кому такие убогие команды нужны.
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+2
0

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