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Полузащитник Карпат ушел из клуба

Первая лига
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26-летний игрок будет искать себе новую команду

Полузащитник Карпат ушел из клуба

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Владислав Приймак решил покинуть львовский клуб. Об этом 26-летний футболист сообщил в социальных сетях.

"Спасибо футбольному клубу "Карпаты". До встречи на футбольных полях", - написал Владислав в своем Instagram.

Приймак защищал цвета "Карпат" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 19 матчах в Первой лиге, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Ранее он также играл за "Прикарпатье", "Верес", ПФК "Львов" и "Волынь". Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.

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В статье: Владислав Приймак Карпаты (Львов)
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