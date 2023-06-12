Полузащитник Карпат ушел из клуба

Полузащитник "Карпат" Владислав Приймак решил покинуть львовский клуб. Об этом 26-летний футболист сообщил в социальных сетях.

"Спасибо футбольному клубу "Карпаты". До встречи на футбольных полях", - написал Владислав в своем Instagram.

Приймак защищал цвета "Карпат" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 19 матчах в Первой лиге, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Ранее он также играл за "Прикарпатье", "Верес", ПФК "Львов" и "Волынь". Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.