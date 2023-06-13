Экс-голкипер Черноморца может продолжить карьеру в Карпатах

Украинский голкипер Андрей Кожухарь может стать игроком " Карпат ".

Львовский клуб под руководством нового главного тренера Мирона Маркевича продолжают искать новых игроков.

Вратарь дебютировал в чемпионате Украины в ноябре 2018 года за "Черноморец". После одного сезона в одесской команде, Кожухарь перебрался в латышскую "Валмиеру", сыграв всего три матча за сезон.

С сезона 2021 и по нынешний, голкипер выступал за словацкую команду "Земплин" Михаловце.