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Экс-голкипер Черноморца может продолжить карьеру в Карпатах
Андрей Кожухарь может вернуться в Украину
фк Черноморец
Украинский голкипер Андрей Кожухарь может стать игроком "
Львовский клуб под руководством нового главного тренера Мирона Маркевича продолжают искать новых игроков.
Вратарь дебютировал в чемпионате Украины в ноябре 2018 года за "Черноморец". После одного сезона в одесской команде, Кожухарь перебрался в латышскую "Валмиеру", сыграв всего три матча за сезон.
С сезона 2021 и по нынешний, голкипер выступал за словацкую команду "Земплин" Михаловце.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.06.2023 в 17:29
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