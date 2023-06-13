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Экс-голкипер Черноморца может продолжить карьеру в Карпатах

Первая лига
(1 голосов)

Андрей Кожухарь может вернуться в Украину

Экс-голкипер Черноморца может продолжить карьеру в Карпатах

фк Черноморец

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Кожухарь может стать игроком "Карпат".

Львовский клуб под руководством нового главного тренера Мирона Маркевича продолжают искать новых игроков.

Вратарь дебютировал в чемпионате Украины в ноябре 2018 года за "Черноморец". После одного сезона в одесской команде, Кожухарь перебрался в латышскую "Валмиеру", сыграв всего три матча за сезон.

С сезона 2021 и по нынешний, голкипер выступал за словацкую команду "Земплин" Михаловце.

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В статье: Андрей Кожухарь Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.06.2023 в 17:29
ЧО нужен Хобленко-Бугай-Наумец-Прядун и хороший голкипер а весь хлам на воздух-хватит занимать чужие места
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