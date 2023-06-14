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Известно, где продолжит работу Остап Маркевич, если не возглавит Верес

Первая лига
(1 голосов)

Тренер будет работать вместе с отцом

Известно, где продолжит работу Остап Маркевич, если не возглавит Верес

shakhtar.com

Новина українською

Украинский тренер Остап Маркевич может стать новым спортивным директором "Карпат". Об этом утверждает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"В последнее время уменьшились шансы Остапа Маркевича возглавить "Верес", если этого не произойдет, то, скорее всего, он будет спортивным директором "Карпат", — сказал Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.

45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", также тренировал "Мариуполь". Напомним, ранее львовский клуб возглавил отец тренера - Мирон Маркевич.

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В статье: Верес (Ровно) Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (2)
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Конфуцій (Львів)
14.06.2023 в 08:58
Сподіваюся, це неправда... Ще нічого не почали робити, а вже родичів прилаштовують
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alex63 (Dubno)
14.06.2023 в 08:44
Хай іде в Карпати... Тільки не у Верес
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