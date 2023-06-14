Известно, где продолжит работу Остап Маркевич, если не возглавит Верес

Украинский тренер Остап Маркевич может стать новым спортивным директором "Карпат". Об этом утверждает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"В последнее время уменьшились шансы Остапа Маркевича возглавить "Верес", если этого не произойдет, то, скорее всего, он будет спортивным директором "Карпат", — сказал Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.

45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", также тренировал "Мариуполь". Напомним, ранее львовский клуб возглавил отец тренера - Мирон Маркевич.